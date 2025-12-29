2025’e 28,90 dolardan başlayan gümüş, yılın son haftasında 80 doların da üzerini test ederek rekor seviyelere yöneldi. Gri metalde bu yılki yükselişin boyutu %170 gibi tarihî bir seviyeye ulaştı. Gümüş, ABD tarafından “stratejik rezerv” olarak ilan edilmesinin ardından, Çin’den de 2026’da ihracat kısıtlaması kararı geldi. Arz endişeleri daha da yükseldi. Dikkatler en fazla gümüş üreten ülkelere çevrildi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya genelinde son yıllarda yükselen 3 sektör olarak öne çıkan güneş panelleri, elektrikli araçlar ve son olarak yapay zekâ teknolojisi, endüstride de ciddi gelişmeleri ve dönüşümü beraberinde getirdi.

Ülkeler ve şirketler, kendi imkânları çerçevesinde bu sektörlerdeki yatırımlarını artırmak için gaza basarken; bugün gelinen noktada küresel ekonomide hammadde konusunda önemli arz sıkıntıları konuşulmaya başlandı.

GÜMÜŞ %170 YÜKSELDİ

Her 3 sektör tarafından da yoğun olarak tercih edilen gümüş, 2025 yılındaki yükselişi ile en fazla konuşulan hammadde olarak öne çıktı.

2025’e 28,90 dolardan başlayan gümüş, yılın son haftasında 80 doların da üzerini test ederek rekor seviyelere yöneldi. Gri metalde bu yılki yükselişin boyutu da %170 gibi tarihî bir seviyeye ulaştı.

GÜMÜŞ FİYATI NEDEN ARTIYOR

Gümüş, bu yıl ABD tarafından “stratejik rezerv” olarak ilan edilmesinin ardından, Çin’den de 2026 yılında ihracat kısıtlaması kararı geldi. Böylece arz endişeleri son dönemde daha da yükseldi. “Değerli metal” liginde yer alan gümüş, aynı zamanda altın gibi ABD Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen ve gelecek yıl da devamı beklenen faiz indirimleri ile zayıf dolardan da destek bularak yükselişini sürdürdü.

SEKTÖRLERDEN BÜYÜK TALEP

Dünya Gümüş Enstitüsü tarafından yayımlanan son raporda da güneş enerjisi, elektrikli otomobiller ve yapay zekâ sektörlerinden 2030 yılına kadar endüstriyel talebin artacağı ifade edilerek, “Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar en az 700 GW güneş enerjisi kapasitesi sağlamayı hedefliyor. Otomotivde de gümüş talebi 2025-2031 yılları arasında yıllık %3,4 oranında artabilir” tespitlerine yer verildi.

HANGİ ÜLKELER ÜRETİYOR?

Bugün dünyada dikkatler, stratejik rezerv haline gelen gümüşte en fazla üretim yapan ülkelere çevrildi. “Kaynak milliyetçiliği” gibi risklerden de söz edilirken, bu ülkelerin gümüş ticareti politikalarında atacağı adımlar da gelecek dönemde dikkatle takip edilecek.

Metal Focus tarafından paylaşılan verilere göre 2024 yılında en fazla gümüş üreten ilk 10 ülke şöyle sıralandı:

-Meksika: 185,7 milyon ons

-Çin: 110,1 milyon ons

-Peru: 108,0 milyon ons

-Bolivya: 47,8 milyon ons

-Şili: 43,2 milyon ons

-Polonya: 42,5 milyon ons

-Rusya: 41,0 milyon ons

-Avustralya: 38,8 milyon ons

-ABD: 36,2 milyon ons

-Arjantin: 24,9 milyon ons



