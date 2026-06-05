Kripto varlık Bitcoin bu hafta %-14,8 gibi ciddi bir düşüş yaşıyor. TSİ 06:40 itibarıyla 62 bin 600 dolardan işlem gören BTC, son 23 ayın en kötü haftasını tamamlamaya hazırlanıyor. BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy şirketinin Bitcoin satışının ardından, BlackRock’un IBIT fonundan da 6 bin adet BTC’nin borsaya taşınması endişeleri artırdı. Analistler, fiyatların 200 haftalık ortalamaya yaklaştığı uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto varlık Bitcoin, son yılların en kötü haftasını geride bırakmaya hazırlanıyor. Geçen hafta 73 bin 570 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, bugün TSİ 06:40 sıralarında 62 bin 600 dolardan fiyatlandı. Son günlerde sert satışlara maruz kalan BTC’de haftalık kayıp %-15 civarında gerçekleşiyor.

23 AYIN EN KÖTÜSÜ

Bu düşüş, aynı zamanda 29 Temmuz 2024 haftasından bu yana en sert haftalık değer kaybı olarak öne çıkıyor. Bitcoin’de son 23 ayın en kötü haftası yaşanırken, özellikle BTC’yi sahiplenen kurumsal yatırımcılardan son dönemde satışların gelmeye başlaması moralleri bozdu. BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy şirketinin 32 adet gibi sınırlı sayıda Bitcoin satışı bile kafaları karıştırdı.

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6 BİN 5 ADET BTC TAŞINDI

Son olarak yine en büyük Bitcoin EFT’i olan BlackRock’un IBIT fonunda da dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Bitcoin zinciri verilerine dayanarak paylaşılan bir habere göre, BlackRock’ın bu hafta 6 bin 5 adet BTC’yi soğuk cüzdanlardan çıkararak Coinbase borsasına aktardığı ileri sürüldü. Söz konusu transferler, piyasada genellikle “satışa hazırlık” olarak yorumlanıyor.

200 HAFTALIK ORTALAMA!

Bitcoin’de 200 haftalık ortalamanın 61 bin 800 dolarda bulunduğunu ve fiyatların bu seviyeye yaklaştığını hatırlatan analistler, “Son olarak Ekim 2023’te 200 haftalık ortalama test edilmişti. Fiyatların bu noktanın altına gelmesi halinde satışlar hızlanabilir” uyarısında bulunuyor.

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BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, son aylardan küresel yatırımcıların yapay zekâ rallisine yöneldiğini ve kripto piyasalardan uzaklaşmaya başladığını belirterek, “Orta Doğu’daki belirsizlikler, yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişeleri de riskli varlık grubunda bulunan kriptoları olumsuz etkiliyor” yorumunu yapıyor.

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