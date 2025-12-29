Altın fiyatlarında son dakika! 29 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.225 TL ve ons altın fiyatı 4.510 dolardan güne başlıyor. İki ülke devlet başkanıyla görüşen ABD Başkanı Trump’ın, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için büyük ilerleme kaydettiklerini açıklaması piyasada güvenli liman talebini düşürdü. Geçen hafta fiyatların rekor seviyelere ulaşması da kâr satışlarını gündeme getirdi. Onsta 4.450 dolar kritik destek olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %4,48 yükselen ve 4.533 dolarla rekor kapanışa imza atan ons altında yeni hafta kâr satışları ile başladı. Aynı zamanda yılın son haftasının da ilk işlemlerinde ons fiyatı, 4.472 dolara kadar geriledi. Ardından gelen alımlarla fiyatlar yeniden 4.500 doların üzerinde yöneldi. TSİ 06:00 itibarıyla ons altın fiyatında 4.510 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

29 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada işlem gören 29 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 6.225 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı geçen haftayı 6.245 TL’den tamamlamıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki altın satış fiyatı 6.320 TL ve çeyrek altın fiyatı 10.290 TL’den gerçekleşiyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Son haftalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimleri ve zayıf dolardan destek bularak yukarı yönelen ons altında dikkatler bir yandan da jeopolitik risklere çevrildi.

ABD ve Venezuela arasında yükselen gerilim piyasalarda güvenli liman talebini artırırken; yeni hafta, Rusya-Ukrayna ateşkesi konusunda yeni gelişmelerle başladı.

TRUMP-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Ardından açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaşı sona erdirmek için büyük ilerleme kaydettik” dedi.

Bir çalışma grubu kuracaklarını belirten Trump, bu grubun önce Ukrayna sonra da Rusya tarafı ile son detaylar üzerine görüşeceğini, barış planının "birkaç hafta içinde” sonuçlandırılabileceğini söyledi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 2,5 saate yakın telefon görüşmesi yaptığını ve birçok konuyu detaylıca ele aldıklarını ifade ederek “O da barışın olduğunu görmek istiyor” ifadelerini kullandı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Bu gelişmeler, yakın gelecekte Rusya-Ukrayna ateşkesi için umutların yeniden yükselmesini de beraberinde getirirken, piyasada ilk tepkiler itibarıyla “güvenli liman” iştahında sınırlı da olsa bir zayıflama dikkat çekti.

Analistler, ons altın için 4.450-4.380 dolar bandının önemli bir destek bölgesi olduğunu ve fiyatların bu seviye üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin de korunabileceğini aktarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası