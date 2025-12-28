ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme başladı. İki lider Florida'da bir araya geliyor. Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri çerçevesinde Florida'da görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Florida'da bir araya geldi. (AFP)

GÜVENLİK ANLAŞMASI OLACAK!

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlaşmasının içeriğinin ne olacağı henüz kimse tarafından bilinmiyor. Ancak bir güvenlik anlaşması yapılacak ve bu anlaşma güçlü bir anlaşma olacak" dedi.

Trump, zirve öncesi yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

Ukrayna için de büyük ekonomik faydalar söz konusu.

Yapılacak çok fazla yeniden inşa işi var ve elde edilecek çok fazla zenginlik mevcut.

Ve potansiyel olarak büyük bir servete sahipler.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırıları hakkında şunları söyledi:

Ukrayna'nın da çok güçlü saldırılar düzenlediğine inanıyorum ve bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Rusya'nın çeşitli bölgelerinde bazı patlamalar oldu.

Kongo'dan geldiğini sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini de sanmıyorum. Muhtemelen Ukrayna'dan gelmiştir.

Görüşmelerin son aşamasındayız. Ya bitecek ya da çok uzun sürecek.

Milyonlarca insan daha ölecek ve kimse bunu istemiyor.

