MSB, güvenlik için ihtiyaç planlamasının Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre yapıldığını belirtti. Bakanlık “Gemiler satıldı” iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

YEŞİM ERASLAN-Millî Savunma Bakanlığı (MSB), savaş gemileri TCG İZMİR ve TCG İÇEL’in Endonezya’ya ihraç edileceği iddialarına net cevap vererek, fırkateynlerin donanma için üretildiğini açıkladı.

Gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Millî Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen TCG İzmir ve TCG İçel’in satıldığına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünyadaki ve bölgesindeki her türlü gelişmeyi takip ettiğini, değerlendirdiğini ve savunma ile güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik-nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yaptığını vurguladı.

MUTABAKAT YAPILDI, ANLAŞMA DEĞİL

Millî Savunma Bakanlığı, savunma ve güvenlik için ihtiyaç duyulan planlamaları Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre yapıldığını belirtti. Gemi inşa faaliyetlerinin Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapıldığını açıklayan Bakanlık “Tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve millî platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Katar’da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandığına dikkat çeken Bakanlık “Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat, kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCELİK GÜVENLİK VE EGEMENLİK

Satış konusunda resmî makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemesini isteyen Bakanlık “Ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunuyor. Bu doğrultuda atılan her adım; askerî ihtiyaçlar, millî çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır” ifadesini kullandı.

SURİYE YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Suriye’deki entegrasyona dair son durumu da değerlendiren Millî Savunma Bakanlığı “Suriye Hükûmeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

ÜNYE’DE KIYIYA VURAN İHA RUSYA’NIN

Bakanlık, Ordu-Ünye’de sahilinde bulunan insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. SAS timinin bölgeye intikal ettirildiği bilgisini paylaşan bakanlık, patlayıcısı bulunmayan İHA’nın Ünye Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası