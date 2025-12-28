ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Trump, görüşmeyle ilgili olarak, "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ZELENSKİY'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

