Suriye’de kardeşlik sofrası kurulacak! AK Parti'den iftar programı
Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında yoğun bir program hazırlığında olan AK Parti, Suriye’deki vatandaşları da yalnız bırakmayacak.
- İftar programları Şam, Halep, Meskene, Deyr Hafir, Rakka, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde gerçekleştirilecek.
- Kürt nüfusun yoğun olduğu Afrin, Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab ile Nusayrilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus'ta da iftar sofraları kurulacak.
- Programlarla Ramazan'ın manevi ikliminde kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.
- AK Parti genel başkan yardımcıları da iftar programlarına katılarak yerel temsilciler ve bölge halkıyla bir araya gelecek.
EMRAH ÖZCAN - 19 Şubat’ta başlayacak olan mübarek ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını hızlandıran AK Parti, Suriye genelinde kapsamlı iftar programları düzenlemeyi planlıyor.
Edinilen bilgilere göre birlik ve beraberlik mesajlarının verileceği iftar organizasyonlarıyla Suriye’nin farklı kesimlerine ulaşılması hedefleniyor. Başkent Şam başta olmak üzere Halep, Meskene, Deyr Hafir, Rakka, İdlib, Hama ve Humus’ta geniş katılımlı programlar yapılacak.
AK Parti’nin ayrıca Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Afrin, Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab ile Nusayrilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus’ta da iftar sofraları kuracağı ifade edildi. Programlarla, Ramazan’ın manevi ikliminde kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor.
İftar programlarına AK Parti genel başkan yardımcıları da katılacak. Üst düzey katılımla gerçekleştirilecek organizasyonlarda, hem yerel temsilciler hem de bölge halkıyla bir araya gelinecek. AK Parti, ramazan ayının paylaşma ve kaynaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, kurulacak gönül sofralarında tüm kesimlerin bir araya geleceğini vurgulayacak.