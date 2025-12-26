2025’in son haftasında ons altında yıllık prim %72 ve ons gümüşte %158 gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu primler, borsalarda madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performanslarına yansıdı. Altın madencisi Anglogold Ashanti’de bu yılki yükseliş %302 ve gümüş madencisi Fresnillo PLC’de %445’e ulaştı. Analistler, madencilerinin kâr marjının %200’e yaklaştığını ve hisselerin hızla yükselişe geçtiğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2025, kıymetli metallerin tarih yazdığı bir yıl olarak geride kalıyor. Yılın tamamlanmasına 4 işlem günü kalırken; küresel piyasalarda ons altın 4.536 dolar ve ons gümüş de 75,15 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Ons altında yıllık prim %72 ve ons gümüşte %158 gibi oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Bu primler altın ve gümüş madenciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borsa performanslarına da yansıdı.

ALTIN MADENCİLERİ

ABD borsalarında işlem gören altın madenciliği şirketlerinin, 23 Aralık 2025 kapanış fiyatlarına göre bu yılki borsa primleri yaklaşık olarak şöyle:

-Anglogold Ashanti: %302

-Gold Fields Ltd: %255

-Kinross Gold Corp: %217

-Barrick Gold Corp: %199

-Newmont Corporation: %183

GÜMÜŞ MADENCİLERİ

Dünyada gümüş madenciliği sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin aynı dönemdeki borsa performansları ise şu şekilde gerçekleşti:

-Fresnillo PLC (İngiltere): %445

-Hecla Mining (ABD): %300

-Newmont (ABD): %184

-Pan American Silver Corp (ABD): %168

-KGHM Polska Miedz (Polonya): %117

YÜZDE 400’Ü GEÇTİ

Madencilik sektör şirketlerinin performanslarına bakıldığında, hisse senetlerinin %400’ü aşan oranlarda prim yapması dikkat çekti.

Analistler, altında madencilik maliyetinin ons başına 1400 dolar ve gümüşte 22 dolar civarında seyrettiğini belirterek, “Piyasa fiyatları ise bu rakamları yaklaşık 3 kat üzerinde gerçekleşiyor. Bu, madencilik şirketleri için %200’e yaklaşan ciddi bir kâr marjı anlamına geliyor. Ve bu yüksek marj, sektör hisselerinin borsadaki primlerinde etkili oluyor” şeklinde konuşuyor.

