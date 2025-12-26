Altın fiyatlarında son dakika! 26 Aralık 2025 gram altın fiyatı ilk işlemlerde 6.243 ve ons altın fiyatı da 4.536 dolar ile yeni rekor seviyeyi gördü. Gümüş de 75 doları aşarak zirve tazeledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın sabah saatlerine 10.255 TL’den satılıyor. Bugünkü primlerle birlikte ons altında yıllık yükseliş %72’ye yaklaştı. Gümüşteki prim ise 2025’te %158 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Gri metal sadece bu hafta %10 yükseldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatları da yeni rekor seviyesini test etti. Küresel piyasalarda ons fiyatı bugün ilk işlemlerde 4.536 dolar il tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 4.505 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

26 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik içeride gram altını yeni rekora taşıdı. 26 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.243 TL ile yeni zirve seviyesini gördü. TSİ 06:00 itibarıyla işlemler 6.205 TL’den devam ediyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.305 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.255 TL’den gerçekleşiyor.

Altın ve gümüşte yeni rekor! Gram ve çeyrek fiyatı kaç TL oldu?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çabalarından henüz netice alınamaması ve ABD ile Venezuela arasında yükselen gerilim, jeopolitik riskleri artırarak “güvenli liman” talebini canlı tutuyor. Öte yandan dolar endeksindeki zayıf görünüm ve ABD Merkez Bankasından 2026’da 2 faiz indiriminin fiyatlanması da altına destek oluyor. Merkez Bankalarının alımları da devam ederken, dolar faizinin gerileyeceğine yönelik beklentiler, altını elde tutmanın maliyetini de düşürüyor.

GÜMÜŞ DE REKOR KIRDI

Bu arada gümüş fiyatı da haftanın son işlem gününde yeni zirve seviyesini test etti. Ons gümüş bugün erken saatlerde ilk defa 75 doları aşarak tarihî yüksek fiyatlara yöneldi. TSİ 06:00 itibarıyla gümüşte de 74,80 dolara yakın görünüm sürüyor. Gümüş de altın gibi “FED’den gevşek para politikası beklentisi” ile yükselirken, farklı olarak endüstriyel talep de fiyatları yukarı taşıyor. 2026’da yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve güneç paneli sektörlerinden talebin artacağı, buna karşılık kısıtlı arz endişeleri, gümüşteki rallinin temel sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

YILLIK GETİRİLER

Bugünkü primlerle birlikte ons altında yıllık yükseliş %72’ye yaklaştı. Altın bu hafta %3,7 civarında primle, son 10 haftanın da en yüksek primine doğru ilerliyor. Gümüşteki prim ise 2025’te %158 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Gri metalde sadece bu haftaki yükseliş %10’un da üzerinde gerçekleşiyor.

