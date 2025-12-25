Rekor üstüne rekor kıran altında 'beş hane' yolda! Rekor üzerine rekor kıran altında son dakika gelişmeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test eden ve tüm zamanların rekorunu kıran altın, 6338 lirayı gördü. Yılbaşından bu yana yüzde 71 değer kazanan altın, güvenli liman talebiyle 52'nci kez rekor yeniledi. Peki, 2026 yılı için altın fiyatları beklentileri neler? Finans Analisti İslam Memiş "beş haneli rakamlar sürpriz olmaz" dedi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Rekor üstüne rekor kıran altında 'beş hane' yolda! "8 BİN LİRA SEVİYESİ, BEŞ HANELİ RAKAMLAR..." "İki ay önce 6382 liraydı gram altın. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.300 dolar seviyesindeydi" diyen İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Bir köpük fiyatlama var, bir manipülasyon var, dikkat edin" şeklinde çağrımız vardı. Ve iki hafta içinde yine 2 ay önce ons altın tarafında 500 dolar, gram altın tarafında 1000 liralık bir düşüş gördük. Yani 5.500 lira seviyesine kadar gerilemişti. Orada panikle alım yapmayanlar bence doğru bir karar verdi. Ancak 2026 yılına ilişkin öngörümüz geçerliliğini korumakta. Yine 2026 yılına ilişkin 4800-4880 dolar, gram altın tarafında yine 8000 lira seviyesi, devamında öngörülemeyen gelişmeler olursa, bir savaş riski olursa bu sefer 5 haneli rakamlar sürpriz olmaz.

Rekor üstüne rekor kıran altında 'beş hane' yolda! "BU ÖNGÖRÜ YILIN İKİNCİ YARISIYLA ALAKALI DEĞİL" Ancak 2026 yılının ilk yarısında paylaştığım bu öngörü yılın ikinci yarısıyla alakalı değil. Yılın ilk yarısına kadar bu seviyeleri tekrar bekliyor olacağım. Bugünkü ekonomik koşullar bu gelişmeler yine yükselişleri destekliyor. Biz altın tarafına uzun vadeli bir yatırım olarak baktığımız için genelde 2026 yılını referans aldık ve 2025 yılında özellikle son çeyrekte 5000 TL seviyesinin üzerinde öngörmediğimiz rakamlar, ki sadece ben ya da Türkiye'de ekonomistler değil dünyadaki aracı şirketler kuruluşlar bile 3500 dolar seviyesinin üzerinde beklemiyordu ki bir sürü şirket yine 3500 dolar raporları var, bir manipülasyon piyasası oluştu yılın son çeyreğinde. Merkez bankaları alımlarını ilave sürdürdü, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri gibi birçok etken destekledi. Ama her ne kadar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleri olsa da piyasalar tarafından beklense de bu kadar yükselişleri özellikle Çin gibi merkez bankalarının ilave alım yapması ki Rusya'dan 1 ton civarında alım yaptı, bunlar yükselişleri ve manipülasyon fiyatlamasına destekledi."

Rekor üstüne rekor kıran altında 'beş hane' yolda! "YILIN İKİNCİ YARISINDA VEDALAŞIN" CNN Türk'e konuşan ve "Bugünkü ekonomik koşullarda ve bugünkü dünya piyasasında eğer nakde ihtiyacınız yoksa altını tutmaya devam etmek gerekiyor" diyen Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yılın en azından ilk yarısına kadar bu yükselişlerin ben devamını öngörüyorum. Teknik olarak 4800 dolar ons altın tarafında, 8000 lira seviyesi gram altın tarafında yine hedef konumunda olacaktır. Ancak ev almak isteyen, araba almak isteyen, özellikle uzun vadeli plan yapan yatırımcılar varsa artık yılın ikinci yarısında yavaş yavaş bu altın ve gümüşleriyle vedalaşması lazım. Çünkü merkez bankaları faiz indirim sürecini bitirmiş olur. Diğer yandan kredi muslukları tekrar açılır. Tekrar konut tarafına veya otomotiv tarafına yönelim olur diye ben tahmin ediyorum. O yüzden yılın ilk yarısına kadar yükseliş ama yılın ikinci yarısından sonra farklı yatırım araçlarının biraz daha ön planda olacağı bir süreç bizi bekliyor.

Rekor üstüne rekor kıran altında 'beş hane' yolda! "2026'DAN SONRA HİKAYE BAMBAŞKA BİR YERE GİDER" Diğer enstrümanlar da var, yani çok ucuz kalmış altın karşısında. Bu tarafta eğilim biraz daha artabilir. Özellikle 2026 yılına kadar bir yükseliş trendi devam eder ama 2026 yılından sonra hikaye bambaşka bir yere gider. Ki özellikle ben şunu ifade etmek isterim; dünyada hiçbir ekonomi yönetimi, hiçbir merkez bankası insanlara durduğu yerde bir servet armağan etmez. Bütün dünya ülkelerinde özellikle altınla alakalı ciddi vergiler bence gelebilir. O yüzden altın cazibesini biraz daha yitirebilir. Evet, savaşların olduğu, ekonomik krizlerin olduğu her tarafta altın güvenli bir limandır. Ama bu kadar bilerek ve isteyerek şişirmeleri çok hayra alamet değil."

