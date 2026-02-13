“Zorbalık Davranışlarını Tanıma Ebeveyn Rehberi”nde, “Benim çocuğum yapmaz” yaklaşımı yerine, erken farkındalık ve güven temelli iletişim tavsiye edildi. “Hak etti”, “Herkes yapıyor” gibi ifadeler tehlike işareti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Batman Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Siber Zorbalığa Karşı Dayanıklılık ve Empati Odaklı Yaklaşım” projesi çerçevesinde “Zorbalık Davranışlarını Tanıma Ebeveyn Rehberi”ni yayımladı. Rehberle özellikle dijital ortamlarda ortaya çıkan zorbalık davranışlarının erken belirtilerinin aileler tarafından fark edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi amaçlanıyor.

ALARM VEREN DAVRANIŞLAR

Rehbere göre, siber zorbalık davranışları çoğu zaman kırıcı ve aşağılayıcı dil kullanımıyla kendini gösteriyor.

Başkalarını küçümseme, alay etme, emredici bir üslup benimseme ya da lakap takma gibi tutumlarla “Hak etti”, “Şakaydı” ya da “Herkes yapıyor” gibi ifadeler tehlike işareti. Fiziksel, duygusal ya da sosyal açıdan daha savunmasız görülen kişileri hedef alma eğiliminin, zorbalığın temel dinamiklerinden biri olduğu vurgulanan rehberde, dijital ortama özgü zorbalık davranışı belirtileri arasında ise cihazları gizleme eğilimi, sahte hesap ve takma ad kullanımı, başkalarına ait içerikler üzerinden alay etme ve kişiyi küçük düşürme amaçlı paylaşımlar yer alıyor.

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Rehberde ebeveynler için tavsiyeler de şu şekilde:

"Çocuklarınızı yargılamadan ve sözünü kesmeden dinleyin. Suçlayıcı ve tepkisel bir dil sağlıksız iletişime yol açar. “Neden yaptın?” gibi yargılayıcı sorular yerine, durumu anlamaya yönelik yaklaşım benimseyin. Öncelikli amaç, cezalandırmak değil sorumluluk kazandırmaktır. Erken farkındalık geliştirin ve çocuklarınızla güven temelli bir iletişim kurun"



