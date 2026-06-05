Anadolu Ajansı
Beykoz'da İETT otobüsünde yangın! Araç küle döndü
İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüsten geriye hurda yığını kaldı.
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı.
- Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde meydana geldi.
- Sürücü, dumanları fark edince otobüsü sağa çekerek müdahale etti.
- Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sardı.
- İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
- Otobüs tamamen yanarak küle döndü.
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsünde aniden yangın çıktı.
ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.
OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ
Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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