Bugün İstanbul’da, Gazze’deki vahşete dikkat çekmek için üçüncü büyük yürüyüş düzenlenecek. Galata Köprüsü’nde saat 08.30’da başlayacak mitingde yüz binler “Gazze’yi unutmadık” diye haykıracak.

Millî İrade Platformu öncülüğünde Galata Köprüsü bu sene üçüncü defa ‘Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz’ temasıyla Gazze buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih Camilerinde sabah namazlarının ardından yüz binler saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde buluşacak.

