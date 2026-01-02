Hatay Devleti devrinde (1928-39) meclis binası olarak kullanılan yapı, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğramıştı.

Tarihî meclis binası, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla yaklaşık üç yılın ardından aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Yapının bundan sonraki safhada Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı yerleşik bir sahne olarak hizmet vermesi planlanıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı “Tarihî yapılarımız, medeniyetler şehri Hatay’ımızın kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antakya’mızın kalbinde yer alan bu yapının tekrardan ışıklarının yanıyor olması insanımızın umudunu da doğal olarak arttırıyor” dedi.

