"Tufan ve sel olacak" demişti! Ganalı felaket tellalı gözaltına alındı
Gana’da “tufan kehaneti” paylaşımlarıyla paniğe yol açtığı gerekçesiyle gündeme gelen Ebo Noah lakaplı Evans Eshun, kamu düzenini bozabilecek içeriklere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Gana’da polis, sosyal medyada “tufan kehaneti”yle gündeme gelen “Ebo Noah” adıyla tanınan Evans Eshun’un gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Eshun’un Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından önceki gün gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltı işleminin özellikle 31 Aralık gecesi düzenlenen dinî etkinlikler öncesinde, korku, panik veya kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.
Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık’ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını iddia etmiş, Gana ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
