Öğrencilerin devamsızlık durumu izlenecek, sebepleri araştırılıp okul terkini önlemek için tedbirler alınacak.

Esma Altın / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerden dolayı eğitim dışında kalma riski olan öğrenciler için yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Öğrencilerin devamsızlıklarının önüne geçmek için hâlihazırda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi (EKİP) yürütülüyor.

Proje dâhilinde okullarda faaliyet gösteren Önleme Müdahale ve Yönlendirme Kurullarının (ÖMYK) etkinliğini arttırmak amacıyla erken okul terki sebeplerini ele alan 8 modüllük bir eğitim hazırlandı. Eğitimlerin akademik altyapısı tamamlandı. Türkiye genelinde belirlenecek pilot illerde söz konusu eğitimler bu yıl yaygınlaştırılacak ve devamsızlıkla mücadele konusunda etkinliği izlenecek.

ULUSAL STRATEJİ BELGESİ

MEB, çocukların örgün eğitimden uzaklaşmasının önüne geçmek için çok sayıda projeyi hayata geçiriyor. Bunlardan biri, Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi. Ortaöğretime erişimin artırılması için özellikle lise çağındaki çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere yönelik önleme, müdahale ve telafi modeli geliştirilmesi çalışmaları yürütülüyor.

Devamsızlığın ve eğitim-öğretimden erken ayrılmanın önlenmesi konusunda ulusal strateji belgesi hazırlığı çalışmaları yapılıyor. Her okul ayrı ayrı mercek altına alınarak buralardaki okul terki sebeplerine göre eylem planları oluşturuluyor.

İKİ AŞAMALI PLAN DEVREDE

Devamsızlıkların takip edilmesi ve azaltılması için tedbirlerin alınması amacıyla Türkiye geneli aylık ve dönemsel olmak üzere öğrenci devamsızlık durumları izleniyor.

Buna göre, öğrencilerin devamsızlık nedenlerini ve uygulanacak tedbirleri de kapsayan izleme faaliyetleri, disiplin cezası alan öğrencilerle ilgili veriler, okul pansiyonlarının doluluk oranları, okula devam oranlarının arttırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ve okullarda oluşturulması gereken önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonlarının çalışmaları konusunda yıllık okul eylem planları hazırlanıyor.

Bunların hazırlanması için ise il millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda, okullarda devamsızlık izleme formları düzenli olarak dolduruluyor.

