Özel okul ücretlerinde zam oranı belirlenirken, daha önce ÜFE-TÜFE verileri toplanıp ikiye bölünüyor, üzerine 5 puan ekleniyordu. Şimdi ÜFE-TÜFE ortalaması 1,05 ile çarpılacak. Bugün hayata geçen düzenleme yargıya taşındı. Sektör temsilcilerine ‘Bu adım sizi nasıl etkileyecek’ sorusunu ilettik...

Bugün itibarıyla özel okul fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor.

Önceki uygulamada zam oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri toplanıp ikiye bölünüyor üzerine 5 puan ekleniyordu.

Şimdi ÜFE-TÜFE ortalaması 1,05 ile çarpılacak ve zam sınırı daha düşük bir rakama inecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için de ilk defa üst sınır uygulamasını hayata geçirdi.

Bu sınıflarda ücret artışı enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacak.

Kitap ve kırtasiye ücretlerinde yapılacak zamlar da sınırlandırıldı. Bu kalemlerde en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.

Yemek ücretleri okullar için serbest bırakılırken, servis ücretlerinin ise belediye meclisleri ile okulların birlikte alacağı karar doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

“DOĞRU BULMUYORUZ”

Düzenlemenin ardından Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk’e ‘Bu adım sizi nasıl etkileyecek’ sorusunu ilettik. Zafer Öztürk şunları söyledi:

"Yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesine başvurduk. Bu konuda dava dilekçesi vereceğimizi Bakanlık yetkililerine de bildirmiştik.

Aslına bakarsanız ücret yönetmeliklerinin, regülasyonların çok doğru olmadığını birçok kez ifade ettik. Bildiğiniz üzere önceki formülde yıllık ortalamalar üzerinden hesaplanarak beş puan katılmak suretiyle yapılırdı. O formül dahi enflasyonun altında bir tavan artış imkânı veriyordu bize"

“BATAN OKUL SAYISI ARTAR”

Aynı soruyu sektörde okul sahibi olan yöneticilere de sorduk... “Alınan karar batan okul sayısını daha da artıracak” iddiasında bulunan temsilciler şöyle konuştu:

"Sınırlandırma gerçekten işini layıkıyla yapanların biriken sorunlarını daha da artıracak. Kısıtlamalar yüksek ücretli okulları koruyor düşük ücretli olan okulları ise batırıyor. Örneğin ücreti 1 milyon TL olan bir özel okul seneye 1 milyon 300 bin TL ücrete çıkabilecek. Yüksek kâr marjı içinde maliyetlerini rahatlıkla karşılayabilecekler. Ücreti 150 bin TL olan bir özel okul ise 195 bin TL’ye çıkabilecek. Büyük ihtimalle maliyet nedeniyle kapatacak. Burada orta gelirliye hitap eden okullar cezalandırılıyor"

