ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçında yarın evinde Juventus’u ağırlayacak olan Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk, kadroda bazı soru işaretlerini giderdi. Sacha Boey’un, Eyüpspor maçındaki test sürüşü pek de başarılı bulunmadı. Fiziki açıdan henüz eksikleri bulunan Boey’un Juventus maçında problem yaşayabileceği görüşü ön plana çıktı. Tecrübeli teknik adam, kritik maça sağ bekte Sallai ile başlayacak. Buna karşılık Singo’nun ise oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergilemesi dikkat çekti.

TEK EKSİK LEMİNA

G.Saray’ın yeni transferi Noa Lang da artık kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Hollandalı futbolcu, Juventus maçı için ilk 11’de formayı kaptı. Lang, yarın Barış Alper ile birlikte kanatlarda görev alacak. Okan Hoca’nın, sakatlığını atlatan Leroy Sane’yi hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtildi. Arda Ünyay ve Leroy Sane’nin iyileşmesiyle birlikte Galatasaray uzun bir aradan sonra bir maça neredeyse tam kadro çıkacak. Sarı kırmızılılarda bu kritik maç öncesindeki tek eksik; cezalı olan Mario Lemina.

