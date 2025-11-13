Arda Güler’den Dünya Kupası sözleri: Hayatta bile değildim
A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, milli takım kampında açıklamalar yaptı. Dünya Kupası’na gitmekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen 20 yaşındaki yıldız, "Türkiye Dünya Kupası’na en son katıldığında ben daha dünyada bile yoktum. Dünya Kupası’na katılmaya çok yakınız, ne yapıp edip Amerika’da olacağız" dedi.
- Arda Güler, Dünya Kupası'na gitmek için can atıyor ve takım olarak bu hedefe ulaşmaları gerektiğine inanıyor.
- Genç yıldız, millî takımda başarılı bir hava yakalandığını ve takım arkadaşlarıyla güçlü bir bağ kurduklarını vurguladı.
- Arda Güler, hem saha içinde hem de dışında takım arkadaşlarıyla uyumlu ve birlik olduğunu ifade etti.
Real Madrid’de gösterdiği performansla dünyayı kendine hayran bırakan A Millî Takım’ın yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası’na gitmekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
#r-1159474#
"NE YAPIP EDİP AMERİKA'DA OLACAĞIZ"
“Türkiye Dünya Kupası’na en son katıldığında ben daha dünyada bile yoktum” diyen Arda “Şu anda hayalimizin peşinden koşuyoruz. Dünya Kupası’na katılmaya çok yakınız, ne yapıp edip Amerika’da olacağız. Takım olarak zaten o kupaya gitmeyi hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ
Çok iyi bir hava yakaladıklarını ve millî takımdaki arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu söyleyen Arda Güler “Başarının yolu zaten birlik olmaktan geçiyor. Aramızda takımdaşlık duygusu üst düzeyde. Vincenzo Montella ile birlikte hedeflerimize yürüyeceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi. Saha dışında çekingen olduğunu söyleyen genç yıldız “Ama sahaya çıktığımızda yaşın bir önemi yok. Hepimiz orada aynıyız ve kora kor mücadele ederiz” diye konuştu.