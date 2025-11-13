A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, milli takım kampında açıklamalar yaptı. Dünya Kupası’na gitmekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyleyen 20 yaşındaki yıldız, "Türkiye Dünya Kupası’na en son katıldığında ben daha dünyada bile yoktum. Dünya Kupası’na katılmaya çok yakınız, ne yapıp edip Amerika’da olacağız" dedi.

Real Madrid’de gösterdiği performansla dünyayı kendine hayran bırakan A Millî Takım’ın yıldızı Arda Güler, Dünya Kupası’na gitmekten başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

"NE YAPIP EDİP AMERİKA'DA OLACAĞIZ"

“Türkiye Dünya Kupası’na en son katıldığında ben daha dünyada bile yoktum” diyen Arda “Şu anda hayalimizin peşinden koşuyoruz. Dünya Kupası’na katılmaya çok yakınız, ne yapıp edip Amerika’da olacağız. Takım olarak zaten o kupaya gitmeyi hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ

Çok iyi bir hava yakaladıklarını ve millî takımdaki arkadaşlığın üst düzeyde olduğunu söyleyen Arda Güler “Başarının yolu zaten birlik olmaktan geçiyor. Aramızda takımdaşlık duygusu üst düzeyde. Vincenzo Montella ile birlikte hedeflerimize yürüyeceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi. Saha dışında çekingen olduğunu söyleyen genç yıldız “Ama sahaya çıktığımızda yaşın bir önemi yok. Hepimiz orada aynıyız ve kora kor mücadele ederiz” diye konuştu.

