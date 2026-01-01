İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
Anne ve ikiz çocukları ölümden döndü! Sebebi kıraathane çıktı
Eskişehir'de kahvehanede yakılan soba can alıyordu. Dumanın üst kattaki daireye sızmasıyla anne ve iki çocuğu zehirlendi. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay ortaya çıkarken 3 kişi hastaneye sevk edildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşanan olayda, kıraathanede yakılan sobanın dumanı, üst kattaki eve doldu.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Başıboş köpek 8 yaşındaki çocuğu parçaladı
Evde bulunan A.U.D. (40) ve ikiz çocukları M.D. ile A.D. (8), karbonmonoksit gazından etkilendi.
YARI BAYGIN HALDE YARDIM İSTEDİ
Anne yarı baygın halde komşusunda yardım istedi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve ikiz çocukları, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR