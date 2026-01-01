İhlas Haber Ajansı
Başıboş köpek 8 yaşındaki çocuğu parçaladı
Ankara’da okuldan evine dönen bir çocuk, başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay mahallede tedirginliğe neden oldu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün yaşanan olayda, okuldan evine dönen 1. sınıf öğrencisi Davut E. (8), başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.
VATANDAŞLAR KURTARDI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
