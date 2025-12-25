Ankara'da 51 yaşındaki Gülnar Aceroğlu 5 köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun pek çok yerinden yaralanan kadının eşi, "Mahalle olarak şikayette bulunduk ancak hiçbir müdahale olmadı. Bu duruma bir çare istiyoruz" dedi. Köpekleri besleyen kadın ise tek cümleyle kendini savundu.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Gülnar Aceroğlu, alışveriş yapmak üzere markete gitmek için evinden ayrıldı.

İddiaya göre, aynı bölgedeki başka bir evde bakılan 4-5 köpek, evin kapısının açık bırakılması sonucu evden kaçarak Aceroğlu'na saldırdı.

Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aceroğlu, vatandaşların yardımıyla kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Aceroğlu'nu Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Aceroğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"30 DİKİŞ ATILACAK YARA VAR"

Gülnar Aceroğlu'nun eşi Duran Aceroğlu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, mahallelerinde sokak köpeklerine bakan bir kadının olduğunu ve köpeklerin risk oluşturduğunu söyledi.

Daha önce defalarca ilgili yerlere şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Aceroğlu, "Eşim markete giderken, 4-5 köpek saldırmış. Bu durumdan şikayetçiyiz. Mahalle olarak şikayette bulunduk ancak hiçbir müdahale olmadı. Bu duruma bir çare istiyoruz." dedi.

Eşinin, çevredekilerin yardımıyla kurtulduğunu ifade eden Aceroğlu, "Köpekler, eşimi neredeyse parçalayacaklardı. Bacağında, ellerinde, kollarında 20-30 dikiş atılacak yara var. Köpekleri besleyen kadından şikayetçi oldum." diye konuştu.

OLAYA MÜDAHALE EDENLER KONUŞTU

Görgü tanıklarından Yusuf Akkan ise "Olayı görünce koştum, taşla müdahale ettim. Köpekleri gönderdim, bir taksici geldi, aracı köpeklerin üzerine sürdü." ifadelerini kullandı.

Akkan, köpeklerin kendisine de saldırma girişiminde bulunduğunu belirterek "Bir insana zarar veren hiçbir hayvanın beslenmemesi lazım. Eğer besleyecekse başka yerde beslesin, mahallenin ortasında olmaz. Gereken şikayetleri yaptık, sonuç alamadık." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARİ Faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan araç dönerci dükkanına daldı

Bir diğer görgü tanığı Çimen Acer de "Bugün o kadına olan yarın bana olacak. Köpekler olduğunda sokaktan geçemiyoruz." dedi.

KÖPEKLERİN SAHİBİNDEN TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Görgü tanığı Gülizar Akbaş da saldırıya uğrayan Aceroğlu'na yardımcı olmaya çalıştığını anlattı. Akbaş, olay sonrası köpekleri besleyen kadının geldiğini ve "Kapıyı açık bırakmışım." dediğini öne sürdü.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, köpekleri besleyen kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kadın tarafından beslendiği belirtilen 6 köpekten ikisinin belediye ekiplerince barınağa götürüldüğü, diğerlerine ise kuduz incelemesi yapılacağı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası