Brezilya’nın Piaui eyaletinde yaşayan 2 yaşındaki Louise de Sousa Silva, evdeki bir su kovasında boğularak hayatını kaybetti. Trajik olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Brezilya’nın Piaui eyaletine bağlı Sao Joao da Canabrava’da yaşayan iki yaşındaki Isabelle Louise de Sousa Silva, annesinin evin dışında çamaşır yıkadığı sırada banyodaki su kovasının içine girerek boğuldu.

Buna yürek dayanmaz! Brezilyada 2 yaşındaki çocuk su kovasında boğuldu

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Olay, anne tarafından kısa süre içinde fark edilse de her şey için çok geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Yerel halk, trajik olayın ardından sarsılan ailenin evine akın etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

