Brezilya’da yaşayan 35 yaşındaki Eliete Regina de Aquino karın germe ve yağ aldırma ameliyatı için 14 Kasım’da Limeira’daki ruhsatsız bir hastaneye yatırıldı. Başlangıçta 'rüya gibi' geçmesi planlanan ameliyat, birkaç saat sonra Aquino’nun kalp krizi geçirmesiyle kabusa dönüştü. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan kadının, ameliyat esnasında aldığı nörolojik hasar nedeniyle şu anda konuşamadığı ve hareket edemediği bildirildi.

Brezilya’nın São Paulo eyaletine bağlı Iracemápolis şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Eliete Regina de Aquino, 14 Kasım’da Limeira’daki ruhsatsız bir estetik cerrahi hastanesine karın germe ve yağ aldırma ameliyatı için yatırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ameliyat, başlarda normal gibi gitse de iki saat sonra işler değişti. Genç kadının ameliyat esnasında kalbi durdu.

Ruhsatsız hastanede skandal! Estetik operasyon kabusu oldu: Artık ne görebiliyor ne de konuşabiliyor

Kalbi yaklaşık beş dakika boyunca duran Aquino, ameliyatın ardından mobil bir yoğun bakım ünitesine nakledildi. Ailesinin aktardığına göre hayati risk altındayken beyin ameliyatına alınan kadın, geçirdiği ameliyatlar esnasında ciddi bir nörolojik hasar aldı. 1 aydan uzun süre boyunca hastanede kalan genç kadının, şu anda konuşamadığı ve hareket kabiliyetini yitirdiği bildirildi.

"ŞU ANDA KONUŞAMIYOR VE GÖREMİYOR"

Olayın ardından konuşan Eliete'nin kardeşi Fabiana de Aquino, “Eliete, bugün ne kollarını ne bacaklarını hareket ettirebiliyor. Konuşamıyor ve göremiyor. Boynunda tüp var ve sadece dokunuşumuzu hissedebiliyor. Desteğe, evde bakıma, ömür boyu sağlık planına ihtiyacımız var,” dedi.

"HAYALİYDİ, KABUSA DÖNÜŞTÜ"

Kız kardeşinin ameliyat sırasında yaşadığı komplikasyonlara ilişkin açıklama beklediklerini söyleyen Fabiana, "Bu onun hayaliydi, kabusa dönüştü,” şeklinde konuştu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası