ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan Marie Trainer, 2019 yılında Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilinden döndükten sonra aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı sırt ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan kadının durumu giderek kötüleşti.

Bilinci gidip gelmeye başlayan Trainer, eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar ilk etapta tatil sırasında tropikal bir hastalık kaptığından şüphelendi ve kapsamlı testler yapıldı. Ancak gerçek çok daha farklıydı.

Yapılan incelemelerde Trainer’ın kolunda, tatil sırasında duvara sürtmesi sonucu küçük bir çizik meydana geldiği ve eve döndüğünde köpeğinin bu yarayı yaladığı tespit edildi. Köpeğin tükürüğünde bulunan 'Capnocytophaga canimorsus' bakterisinin kan dolaşımına karışarak hızla yayıldığı ortaya çıktı.

Enfeksiyon kısa sürede sepsise yol açtı. Dokular hızla kangrene dönüşürken, doktorlar Trainer’ın hayatını kurtarmak için kolları ve bacakları ampute etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 gün komada kalan Trainer, uyandığında neye uğradığını şaşırdı.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜYDÜ"

“Hayatta kaldığım için şanslı olduğumu söylediklerinde şok oldum. Sonra kollarımın ve bacaklarımın olmadığını öğrendim. Bu, hayatımın en kötü günüydü,” sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

Yaklaşık 100 gün hastanede kalan Trainer, toplam 13 ameliyat geçirdi. Aylar süren fizik tedavi sürecinin ardından protezlerle yeniden yürümeyi öğrenen Marie, günlük hayatını yeniden kurmak için büyük bir mücadele verdi. Eşi Matthew’un en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Trainer, yaşadıklarına rağmen hayata tutunmayı başardı.

Uzmanlar, Capnocytophaga bakterisinin köpek ve kedilerin ağız florasında doğal olarak bulunabildiğini, özellikle açık yaraların yalanması ya da ısırılması durumunda nadir de olsa hayati risk oluşturabileceğini vurguluyor.

Marie Trainer ise yaşadıklarının ardından yaptığı açıklamada, “Köpeklerimi hâlâ çok seviyorum ama en küçük bir yaranın bile ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini artık çok iyi biliyorum.” ifadelerinde bulundu.

