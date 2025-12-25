ABD’nin Teksas eyaletindeki iki hırsız, bir markette bulunan ATM'yi halat bağlayıp yerinden kopararak çaldı. Parçalanan ATM marketi savaş alanına çevirirken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eşi benzeri görülmemiş olay ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı. Bir markete giren iki hırsız, içeride bulunan ATM’ye halat bağlayarak yerinden söktü.

KABLO BAĞLAYARAK YERİNDEN SÖKTÜLER

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, şüphelilerden birinin makineye kablo bağladığı, diğer şüphelinin ise bu kabloyu bir araca bağladığı görülüyor. Araç hareket ettiğinde patlayan ATM, yerinden kopuyor ve içindeki paralar etrafa saçılıyor. Bu sırada marketin savaş alanına döndüğü ve içeride büyük hasar oluştuğu görülüyor.

ABDde eşi görülmemiş hırsızlık! ATMyi yerinden söküp çaldılar, o anlar kamerada

Olayda bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken, White Settlement Polis Departmanı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

