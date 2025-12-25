Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tepki çekti. Noel etkinliğinde kürsüye çıkan Muhammed Şiya es-Sudani çağrıya tepki göstererek "Irak'ta İsrail ile normalleşmeye ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada tepki çeken ifadeler kullandı. Sako, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

'İsrail ile normalleşme' çağrısı Başbakan'ı çileden çıkardı! 'İhtiyacımız yok' diyerek tepki gösterdi

"İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Törende kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise Sako'nun sözlerine tepki gösterdi. Sudani şunları söyledi:

"Irak'ta İsrail ile normalleşmeye ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş."

"NORMALLEŞME IRAK YASALARINA GÖRE SUÇTUR"

Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." dedi.

Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını belirtti.

