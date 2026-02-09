Kredi çekerek konut almayı düşünenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Konut kredilerinde faizin yüzde 2,5'in altına indiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu oranın daha da düşmesini beklediklerini söyledi. Arslan, yıl sonu konut kredisi faizi için oran verdi. İşte detaylar...

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, konut finansmanı ve "İlk Evim" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan konut kredilerinde indirim sinyali verdi.

"BDDK BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUT AYRIMINI KALDIRDI"

Dezenflasyon sürecinin konut piyasasına yansıdığını belirten Arslan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu söyledi. Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan." dedi.

Konut kredisi faizinde büyük indirim yolda! Halkbank Genel Müdürü oran verdi

"KONUT KREDİLERİNDE FAİZ YÜZDE 2,5'UN ALTINA İNDİ"

Konut kredilerinde finansman maliyetinin düştüğünü vurgulayan Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının veya kar paylarının yüzde 2,5'in altına çekildiğini kaydetti.

"MERKEZ'İN İNDİRİM KARARLARI KONUT KREDİLERİNE YANSIYACAK"

Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'lara varan bir maliyete tekabül ettiğine işaret ederek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankasında da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankasının bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KONUT KREDİSİ FAİZİNİN YÜZDE 2'LERE GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

Konut kredilerinde faizin daha da düşmesini beklediklerini belirten Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır." dedi.

"BU SÜREÇTE AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ"

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, "Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

