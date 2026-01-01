ABD basını, Beyaz Saray’daki kapalı toplantılara dair dikkat çekici bir detayı gündeme taşıdı. Haberlere göre Mehmet Öz, Kasım ayında Oval Ofis’te yapılan bir sunum sırasında Başkan Donald Trump’ın sıkıldığını fark eden isim oldu. Bu gözlemin ardından Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve üst düzey yetkililerin, kabine üyelerine sunumlarını kısaltmaları yönünde baskı yaptığı aktarıldı.

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın sağlık durumu ve günlük alışkanlıklarını mercek altına aldı. The Wall Street Journal’da yayımlanan geniş haberde, Trump’ın doktor tavsiyelerini sık sık geri plana ittiği ve yoğun temposunu sürdürmekte ısrarcı olduğu aktarıldı.

EN YAŞLI BAŞKAN, EN YOĞUN TEMPO

79 yaşındaki Trump, ABD tarihinde göreve gelen en yaşlı başkan olarak kayıtlara geçti. Yardımcılarına göre Trump, sabah erken saatlerde mesaiye başlıyor, akşam saatlerine kadar Oval Ofis’te kalıyor ve neredeyse her gün kamuoyunun karşısına çıkıyor.

ASPİRİN ISRARI

Haberde, Trump’ın uzun yıllardır yüksek doz aspirin kullandığı bilgisi yer aldı. Doktorları dozu düşürmesini önerse de Trump bu tavsiyeye yanaşmıyor. Günlük aspirin kullanımı nedeniyle vücudunda morluklar oluştuğu, bunların zaman zaman makyajla kapatıldığı ifade edildi.

Yapılan kalp analizlerinde Trump’ın kalp yaşının 65 olduğu tahmin ediliyor.

WSJ, Trump ile doktorları arasındaki sağlık tartışmasını böyle yazdı.” şu şekilde aktardı:

"Her gün kullandığı yüksek doz aspirin, Trump’ın vücudunda kolay morarmaya yol açıyor. Doktorları daha düşük bir doz almasını önerse de Trump, bu ilacı yaklaşık 25 yıldır kullandığını belirterek dozu değiştirmeyi reddediyor. Röportajda bu durumu “Biraz batıl inançlıyım” sözleriyle ifade ediyor.

Eylül ayında Trump, Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde torunu Kai Trump ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Kameralar ise Kasım ayında Oval Ofis’te kilo verme ilaçlarının fiyatlarına ilişkin yaptığı bir açıklama sırasında Trump’ı gözleri kapalı halde kaydetti.

"KALBİMDEN KALIN KAN AKMASINI İSTEMİYORUM"

Aspirin kullanımına ilişkin konuşan Trump, “Aspirin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kalın kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan akmasını istiyorum. Bu mantıklı mı?” ifadelerini kullandı.

Trump, işitme sorunu yaşadığını reddetti. Son dönemde Beyaz Saray’daki etkinliklerde uykuya daldığı yönündeki iddiaları da kabul etmeyen Trump, her zaman az uykuyla idare ettiğini söyledi.

Başkanın, zaman zaman aldığı tıbbi bakımı yanlış şekilde aktardığı da belirtildi. Haftalar boyunca Ekim ayında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde MRG çektirdiğini söyleyen Trump, Journal’ın sorusu üzerine bunun doğru olmadığını kabul etti. Trump ve doktoru, yapılan işlemin MRG değil, CT taraması olduğunu açıkladı.

CT taraması, vücudun ayrıntılı görüntülerini daha hızlı ve yaygın biçimde elde etmeye yararken, MRG yumuşak dokular için daha ayrıntılı ancak daha uzun süren bir inceleme yöntemi olarak biliniyor. Trump, Journal’a yaptığı açıklamada, “MRG değildi. Ondan daha hafif bir şeydi. Bir taramaydı” dedi.

TRUMP GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLDU

Trump, Ekim ayında yaptırdığı ileri tıbbi taramalardan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bu kontrollerin sağlıkla ilgili spekülasyonlara zemin hazırladığını düşünen Trump, “Hiç yaptırmasaydım daha iyiydi” sözleriyle süreci eleştirdi.

WSJ'ye konuşan kaynak, Trump’ın ekibinin, kamuya açık etkinliklerde uyukladığı izlenimi oluşmaması için gözlerini açık tutmaya çalışmasını tavsiye ettiğini söyledi.

UYKU DURUMU NASIL?

WSJ’nin aktardığına göre Trump çok az uyuyor, bazı etkinliklerde kameralar gözleri kapalı anlarını yakalıyor. Başkan, uyuduğu iddialarını reddediyor ve bunu “gözleri dinlendirme” olduğunu söylemeye devam ediyor. İşitme konusunda da henüz sorun yaşamadı.

Trump, genellikle sabah erken saatlerde Beyaz Saray’daki ofisinde güne başladığını, saat 10 civarında aşağı indiğini ve akşam 19 ya da 20’ye kadar Oval Ofis’te çalıştığını iletmişti.

İddialara göre Trump, personelinden daha az sayıda ancak daha önemli toplantılara daha fazla zaman ayırmak için programını yeniden düzenlemelerini istiyor.

EGZERSİZ YOK, FAST FOOD VAR

Golf dışında düzenli spor yapmadığı belirtilen Trump, egzersizi “sıkıcı” bulduğunu söyledi.

Beslenme alışkanlıklarında ise hamburger, patates kızartması ve tuzlu gıdalar öne çıkıyor. Buna rağmen enerjisinin yüksek olduğunu ve bunu “iyi genlerine” bağladığını dile getirdi.

Trump, golf dışında düzenli bir egzersiz yapmadığını dile getirdi. “Sevmiyorum. Sıkıcı,” diyen Trump, koşu bandında uzun süre yürümenin ya da koşmanın kendisine göre olmadığını söyledi.

Trump, kolesterol için rosuvastatin ve ezetimibe kullandığını, cilt rahatsızlığı için mometazon krem sürdüğünü belirtti. Doktoru, Trump’ın kalp hastalıklarını önlemek amacıyla aspirin kullandığını açıkladı. Trump’ın günde 325 miligram aspirin aldığı, düşük doz aspirinin ise genellikle 81 miligram olduğu hatırlatıldı.

ABD Başkanı, “Bana daha düşük doz öneriyorlar ama ben yıllardır bu dozu alıyorum. Bunun morluklara yol açtığını biliyorum” dedi.

MEHMET ÖZ’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

ABD’de sağlık yönetiminde görev alan Mehmet Öz, WSJ’ye yaptığı değerlendirmede Trump’ın karmaşık konuları rahatlıkla kavradığını söyledi. Öz, Trump’ın zaman zaman alışılmışın dışında kararlar alabildiğini ancak bunun bilinçli bir yaklaşım olduğunu ileri sürdü.

"Kasım ayında Oval Ofis’te yapılan sunum sırasında Trump’ın sıkıldığını düşündüm. Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve bazı üst düzey isimler, kabine üyelerine sunumlarını daha kısa tutmaları yönünde baskı yaptı."

BEYAZ SARAY NE DEMİŞTİ?

Trump’ın doktoru ve Beyaz Saray yetkilileri, başkanın görevini yerine getirmesine engel bir sağlık sorunu bulunmadığını açıklamıştı. Yapılan kalp analizlerinde Trump’ın “kalp yaşının” biyolojik yaşından daha genç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

