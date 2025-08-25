Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu! Beyaz Saray açıklama yaptı

Trump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu! Beyaz Saray açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu! Beyaz Saray açıklama yaptı
Donald Trump, Beyaz Saray, Morluk, Sağlık, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki morluklar yeniden gündemde. Sosyal medya ve basında spekülasyonların artmasının ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elindi oluşan morluk hakkında sosyal medya ve basında spekülasyonların artmasının ardından Beyaz Saray açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurdu.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.

Trump'ın eski doktoru Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu yineledi.

Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beyaz Saray'da karşıladığı sırada elindeki morluk bir kez daha dikkat çekerken, Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Trump’ın elindeki morlukların sebebi belli oldu! Beyaz Saray açıklama yaptı - 1. Resim

TRUMP'A "KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti. Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump tepki gösterdi Tel Aviv jet hızıyla açıklama yaptı! Netanyahu'nun 'Nasır Hastanesi' özrü kabahatinden farksızCHP'li Kartal Belediyesi ile işçiler arasında kriz! Megakentin ortasında çöp dağları yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'! "Anlaşma olmazsa..." - DünyaTrump'tan Putin'e beklenmedik 'ayar'!Trump tepki gösterdi Tel Aviv jet hızıyla açıklama yaptı! Netanyahu'nun 'Nasır Hastanesi' özrü kabahatinden farksız - DünyaNetanyahu'nun özrünün kabahatinden farkı yok!Dünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu! "Rusya ve Çin ile yapılan anlaşmaları çöpe atacağım" - DünyaDünyanın en büyük ekonomilerine kafa tuttu!ABD Başkanı Trump'tan Tel Aviv'i kızdıracak çıkış! "Saldırılardan dolayı mutlu değilim" - Dünya"Bu kabusun bitmesi gerekiyor"Ukrayna'nın interneti için son tarih! Tamamen kesilecek - DünyaUkrayna'nın interneti için son tarih! Tamamen kesilecekTrump duyurdu: ABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor! - DünyaABD bayrağını yakan kişilere hapis cezası geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...