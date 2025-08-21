Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan dikkat çeken sözler: İlginç zamanlar bizi bekliyor! "Ben olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti"

Trump'tan dikkat çeken sözler: İlginç zamanlar bizi bekliyor! "Ben olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti"

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Zelenskiy'nin ardından Truth Social platformundan açıklamalarda bulunan Trump, ''Ben başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı. İşgalci ülkeye saldırmadan savaş kazanmak imkansız. Sıfır şans, ilginç zamanlar bizi bekliyor.'' ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hafta başında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapmıştı. Toplantıya, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle birlikte birçok Avrupa ülkesinin lideri de katılmıştı. Görüşmelerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesine yönelik fikirler ele alınmıştı.

Bölgedeki gelişmeler sürerken Ukrayna kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. Görüşmenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'yi muhtemel lokasyonlardan biri olarak gösteren Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün. 7-10 gün içinde anlaşmak istiyoruz. Ve bu anlayışa dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump ile de üçlü bir toplantı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

''İŞGALCİ ÜLKEYE SALDIRMADAN KAZANMAK İMKANSIZ''

Zelenskiy'nin ardından Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin Truth Social platformundan açıklamalarda bulunan Trump, ''Bir işgalci ülkeye saldırmadan savaş kazanmak çok zor, hatta imkansız. Tıpkı sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen harika bir takım gibi. Kazanma şansı yok! Ukrayna ve Rusya'da da durum aynı.

''BEN BAŞKAN OLSAYDIM...''

Joe Biden'ın, Ukrayna'nın karşılık vermesine değil, sadece savunmasına izin verdiğini vurgulayan Trump, ''Peki bu nasıl oldu? Her şeye rağmen, ben Başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı. Sıfır şans, ilginç zamanlar bizi bekliyor!!!'' ifadelerinde bulundu. 

 
 
 
