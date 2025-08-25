Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump tepki gösterdi Tel Aviv jet hızıyla açıklama yaptı! Netanyahu'nun 'Nasır Hastanesi' özrü kabahatinden farksız

Kaynak: Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın soykırımcı İsrail tarafından Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 5'i gazeteci 20 kişinin ölümüne neden olan saldırıya "Bundan memnun değilim" diyerek tepki göstermesi Tel Aviv'de panik oluşturdu. Trump'ın sözleri sonrası apar topar açıklama yapan Binyamin Netanyahu 20 kişinin canlı yayında katledildiği saldırının "trajik bir kaza" olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırının "trajiik bir kaza" olduğunu ileri sürdü.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

TRUMP TEPKİ GÖSTERDİ TEL AVİV AÇIKLAMA YAPTI

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

İSRAİL ORDUSU NASIR HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan NasırHastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesine düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

