Gazze’de vicdan katliamı! Deniz Feneri’nin kahraman gönüllüleri şehit oldu

Onlar, açlıktan kırılan, bombaların altında hayatta kalmaya çalışan çocuklara bir tas sıcak yemek ulaştırmak için canlarını ortaya koyan yiğitlerdi. Ama İsrail terör devleti, Gazze’nin sokaklarında sadece bedenleri değil, insanlığın onurunu da hedef aldı.

''BU SUÇUN ADI SOYKIRIMDIR''

İsrail, dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ediyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden her gün onlarca sivili katleden işgalci güçler, şimdi de yardım gönüllülerini hedef alarak insanlık adına kalan son kırıntıları da yok etmeye çalışıyor.

Deniz Feneri Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Gazze’de mazlumların yardımına koşan gönüllülerimiz Muhammed et-Tennani, Jihad Kullab babası ve abisiyle birlikte, Abdullah Mejdallawi şehit edilmiştir. Onların insanlık için sergilediği fedakârlık ve cesaret asla unutulmayacaktır. Bu kahramanların adları, mazlumların duasında ve insanlığın vicdanında daima yaşayacaktır. Rabbimizden şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve tüm ümmete sabırlar diliyoruz.”

''KARANLIĞIN ORTASINDA BİR IŞIK GİBİ''

Gazze’nin aç ve susuz bırakılmış çocuklarına yemek ulaştıran bu yiğitler, sadece bir yardım görevlisi değil; adaletin, vicdanın ve kardeşliğin sembolüydü. Onların şehadeti, insanlık için büyük bir kayıp olsa da, geride bıraktıkları iz, nesiller boyu sürecek bir mirastır.

Bugün şehit düşen bu gönüllüler, karanlığın ortasında bir ışık gibi parladılar. Onlar, ölümün kol gezdiği sokaklarda ekmeği, umudu ve sevgiyi taşıdılar. Ve o yolda, Rabbine kavuşarak şehadet şerbetini içtiler.

İSRAİL İNSANLIĞIN YÜZ KARASIDIR

İsrail’in katlettiği her gönüllü, her çocuk, her masum; aslında insanlığın ortak değerlerine sıkılan bir kurşundur. Bir yardım görevlisinin öldürülmesi, sadece bir cana kıymak değil, insanlığın vicdanını öldürmektir. İsrail, bugün sadece Gazze’yi değil; dünyanın kalbini, insanlığın vicdanını ve adalet duygusunu da bombalamaktadır.

Deniz Feneri Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’de mazlumlara yardım eli uzatan kıymetli kardeşimiz Muhammed et-Tennani, Jihad Kullab babası ve abisiyle birlikte ve Abdullah Mejdallawi şehit edilmiştir. Onların insanlık için sergilediği cesaret ve fedakârlık asla unutulmayacaktır. Deniz Feneri ailesi olarak, bu büyük kayıp karşısında derin bir üzüntü içindeyiz.

Rabbimizden şehitlerimize rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabır ve metanet niyaz ediyoruz.”

ŞEHİTLERİMİZİN ANISI YAŞAYACAK

Deniz Feneri’nin kahraman gönüllüleri, bu dünyadan geçtiler ama geriye büyük bir dava, büyük bir miras ve sonsuza dek yaşayacak bir hatıra bıraktılar.

Mekânları cennet, ruhları şad olsun…

Onların adları, Filistin’in özgürlük mücadelesinde, mazlumların dualarında ve insanlığın kalbinde daima yaşayacak.