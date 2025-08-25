Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3'ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3’ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

İsrail, Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hüsam El-Mısri'nin cenazesini almaya çalışan sivil savunma ekiplerini bombaladı.

İsrail’in, Gazze Şehri’ndeki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. El Cezire'nin haberine göre, saldırı hastanenin üst katlarını hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu dördüncü kat vuruldu.

Reuters, saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerden birinin kameraman Hüssam El Masri olduğunu duyurdu. Ajans ayrıca, vurulan noktada çalışan gazetecilerden birinin kendi muhabirleri olduğunu açıkladı. Saldırıda iki gazetecinin daha yaralandığı bildirildi.

MEDYA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KATLİAM SÜRÜYOR

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden medya çalışanlarının sayısı 200’ü aştı. Gazze’de basın mensupları, çatışmaların en ağır etkisini yaşayan gruplar arasında yer alıyor.

İsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3’ü gazeteci 14 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

İsrail’in Nasır Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 4 gazeteci bulunuyor. El Cezire kameramanı Muhammed Salama, Reuters fotoğrafçısı Hossam Al-Masri, Filistinli gazeteci Mariam Abu Daqqa ve fotoğrafçı Moaz Abu Taha saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3’ü gazeteci 14 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

GAZZE'DE AÇLIK CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail’in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlık, can kayıplarını artırıyor. Son 24 saatte ikisi çocuk 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin toplam sayısı 117’si çocuk olmak üzere 300’e yükseldi.

İsrail'den yeni katliam! Hastane enkaza döndü, 3’ü gazeteci 14 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’deki kıtlığın felaket seviyesi olan 5. aşamada olduğu" doğrulandı.

GAZZE GENELİNDE BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Wafa haber ajansı, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği şafak baskınlarında birçok kişinin öldüğünü duyurdu.

Gazze’nin kuzeybatısındaki El Karama bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus’un Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadır bombalandı; bir kadın öldü, yedi kişi yaralandı.

Gazze'nin merkezindeki Deir al Balah bölgesinde ise insani yardım ekiplerine yönelik saldırıda üç sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

