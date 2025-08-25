Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Gazze soykırımı tansiyonu yükseltti Fransa, ABD büyükelçisini çağırdı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Paris yönetimi, ABD’nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner’i, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı “kabul edilemez” mektup nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Fransa ile ABD arasında diplomatik tansiyon, Gazze'deki soykırım üzerinden tırmandı. 

Paris yönetimi, ABD’nin Fransa Büyükelçisi Charles Kushner’i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı "kabul edilemez" mektup nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

MACRON'A AÇIK MEKTUP KRİZİ: FRANSA YETERSİZ KALDI

Netanyahu'nun aile dostu aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın damadının babası olan Büyükelçi Charles Kushner, Wall Street Journal’da yayımladığı açık mektubunda,  Fransa’nın Yahudi karşıtı şiddeti önlemede yetersiz kaldığını öne sürdü. 

Kushner, özellikle Fransa’nın Filistin’e devlet statüsü tanımaya yönelik açıklamalarını hedef alarak, bu söylemlerin ülkede antisemit olayları “tetiklediğini” iddia etti.

Paris kulislerinde ise söz konusu skandal çağrı, İsrail’in Gazze’deki katliama karşı yükselen uluslararası tepkileri gölgelemek için “mağduriyet kartını” devreye soktuğu şeklinde yankı buldu.

PARİS: KABUL EDİLEMEZ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü Charles Kushner’i bakanlığa çağırdı. Gerekçe olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yazdığı mektubun içeriği gösterildi.

Charles Kushner, en son 18 Temmuz 2025’te Elysee Sarayı’nda Emmanuel Macron ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti. 

Kaynak: Dış Haberler

