Gazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 289'a yükseldi

Gazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 289'a yükseldi

Güncelleme:
Gazze&#039;de açlıktan ölen çocukların sayısı 289&#039;a yükseldi
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 115'i çocuk olmak üzere 289'a yükseldi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), kıtlığın resmen ilan edildiği Gazze’de, biri çocuk olmak üzere 8 Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115’i çocuk olmak üzere 289’a ulaştı.

İsrail ablukası nedeniyle açlıktan ölen Yezen'in defnedilmeden önceki görüntüsü / 10 yaşındaki Yezen'in 8 ay ay önceki sağlıklı halinden fotoğrafı.
İsrail ablukası nedeniyle açlıktan ölen Yezen'in defnedilmeden önceki görüntüsü / 10 yaşındaki Yezen'in 8 ay ay önceki sağlıklı halinden fotoğrafı.

"İSRAİL'İN KITLIĞI SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANDIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı bildiride "İsrail’in kuşatma ve yardım engelleme politikasının açlık krizini tetiklediğini" vurguladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'nin işgali, soykırımı ve açlığı derinleştirecek. Kentin altyapısı tamamen çökecek ve milyonlarca sivili felakete sürükleyecek."

Gazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 289'a yükseldi - 2. Resim

İSRAİL SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR: 64 ÖLÜ, 278 YARALI

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze genelinde düzenlenen saldırılarda 64 Filistinli hayatını kaybetti, 278 kişi yaralandı. Sözde yardım noktalarına yapılan saldırılarda da 19 sivil ölürken, 123 kişi yaralandı.

İsrail’in saldırılarında 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 686’ya, yaralı sayısı ise 157 bin 951’e yükseldi.

İSRAİL, İŞGAL PLANINI UYGULAMAYA KOYDU: 2 MİLYON KİŞİ TEHLİKEDE

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamının işgal edilmesinin hedeflendiğini açıkça ifade etmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal planına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gazze’deki açlık doğal değil, İsrail’in uyguladığı sistematik bir savaş politikasıdır."

BATI ŞERİA'DA DA GERİLİM TIRMANIYOR: İSRAİL SALDIRILARI HIZ KESMİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise Filistinlilere yönelik baskınlar, saldırılar ve gözaltılar sürüyor. Temmuz ayında yalnızca Batı Şeria’da 466 saldırı düzenlenirken, 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

El Halil, Nablus, Ramallah ve Eriha çevresinde topraklarını savunmaya çalışan Bedevi topluluklar da saldırıların hedefinde.

Evre Başak Clarke öldü mü? Ailesi duyurdu
