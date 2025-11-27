Canlı: Türkiye - Bosna Hersek
A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geliyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk ediyor.
MAÇTA İLK YARI SONUCU
TÜRKİYE 46-45 BOSNA HERSEK
İlk periyot sonucu: Türkiye 29-20 Bosna Hersek
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
BİR SONRAKİ RAKİP İSVİÇRE
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.
12 KİŞİLİK BOSNA HERSEK MAÇI KADROSU
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i konuk ettiği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek mücadelede yer alan sporcular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.