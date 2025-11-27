Euroleague Basketball, EuroCup ve EuroLeague maçlarının 9 Aralık tarihinden itibaren İsrail'de yeniden oynanmaya başlayacağını duyurdu. Böylelikle 2023 yılının ekim ayından sonra İsrail’de EuroLeague ve EuroCup maçları tekrar oynanmaya başlayacak. EuroLeague yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

EuroLeague; Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile Eurocup’taki Hapoel Jerusalem‘in, 9 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını İsrail’de oynayabileceklerini resmen duyurdu.

EC üyesi kulüpler, 1 Aralık'tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına ev sahipliği yapması konusunda anlaşılan İsrail'in mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

9 ARALIK'TAN İTİBAREN İSRAİL'DE OYNANACAK

Uygulanacak güvenlik önlemlerinin yerinde kapsamlı incelenmesi ve çeşitli hükümet organlarıyla resmi toplantıların ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelerden sonra İsrail'in 9 Aralık'tan itibaren karşılaşmalara yeniden ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Karara göre Hapoel Midtown, BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Veolia Towers Hamburg'u 9 Aralık'ta İsrail'de ağırlayacak. Bu karşılaşma, basketbolda Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk Avrupa kupası müsabakası olacak.

FENERBAHÇE: TARAFSIZ SAHADA OYNAMAK İSTİYORUZ

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

"EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz."

EUROLEAGUE'DEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"EuroCup ve EuroLeague maçları sırasıyla 9 ve 11 Aralık tarihlerinde İsrail'de yeniden başlayacak Euroleague Commercial Assets (ECA) üye kulüpleri, 27 Kasım Perşembe günü bir araya gelerek İsrail'deki mevcut durumu değerlendirdi.

Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve 1 Aralık'ın ülkede maçların yeniden başlaması için geçici tarih olarak belirlendiğini duyuran açıklamayı takiben gerçekleştirildi. Toplantı sırasında kulüplere, geçen hafta Euroleague Basketball (EB) heyetinin İsrail'e yaptığı resmi ziyaret hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin ve koşullarının kapsamlı bir yerinde incelemesi ile çeşitli hükümet kurumlarıyla resmi toplantılar gerçekleştirildi. Kulüpler ayrıca, izleme aşaması boyunca aktif olarak yer alan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve tüm ilgili kuruluşlarla EB tarafından yürütülen en son görüşmeleri de gözden geçirdi.

Euroleague Basketball, dikkatli bir değerlendirmenin ardından, geri dönüş planını devreye sokmaya ve EuroCup'ın 10. haftası ve EuroLeague'in 15. haftası ile İsrail'de maçlara devam etmeye karar verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk maç, 9 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'in EuroCup'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacağı maç olacak. EuroLeague, 11 Aralık'ta Maccabi ve ASVEL arasındaki maçla geri dönecek, Hapoel Tel Aviv ise 16 Aralık'ta Kızılyıldız'a karşı evinde ilk maçını oynayacak.

Euroleague Basketball, tüm katılımcıların güvenliği ve sağlığını sağlamak için gelişmeleri yakından takip etmeye ve yerel ve uluslararası yetkililer, misafir takımlar ve ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olmaya devam edecek. Bu bağlamda, EB yönetimi tarafından sunulan geri dönüş planı, ulusal takımların İsrail'e seyahatleri ile ilgili ulusal hükümetin önerileri veya kısıtlamaları ile tam işbirliği ve uyum içinde olmayı taahhüt etmektedir."

