Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail tepkisi

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'ten ortak İsrail tepkisi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes&#039;ten ortak İsrail tepkisi
Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague yönetiminin İsrail kararını ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Ligi'nde İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantının ardından Avrupa Ligi tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

