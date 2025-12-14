Avustralya’nın Sidney kentinde Hanuka kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı dünyayı sarstı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten net ve sert bir açıklama geldi.

Avustralya’nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı’nda düzenlenen Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, etkinliğe binin üzerinde kişinin katıldığını, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Saldırganlardan birinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği, bir diğerinin yaralı olarak gözaltına alındığı bildirildi. Üçüncü bir saldırgan ihtimali üzerinde de duruluyor. Soruşturma, terörle mücadele birimleri tarafından sürdürülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Sidney saldırganını böyle durdurdu

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Saldırıya ilişkin Türkiye’den de sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları esnasında gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz.

Avustralya halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Terörün her türlüsüne karşıyız. Terörle mücadelede dayanışmamızı bir kere daha ifade ediyoruz"

Haberle İlgili Daha Fazlası