Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde bulunan dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka etkinliği sırasında yaşanan silahlı saldırı girişimi, bir sivilin anlık müdahalesiyle engellendi.

Yahudi bayramı Hanuka kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında en az iki silahlı kişi kalabalığa ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte sahilde büyük panik yaşandı. Saldırının çok sayıda can kaybına yol açtığına dair bilgiler paylaşıldı.

Hanuka kutlaması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntüler dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, bir sivilin silahlı saldırganın arkasına sessizce yaklaşarak tüfeğini aldığı anlar yer aldı.

SALDIRGANA ARKADAN YAKLAŞTI, SİLAHINI ALDI

Daily Mail tarafından yayımlanan videoya göre, beyaz gömlekli bir kişi plajın kuzey ucundaki otoparktan silahlı saldırganlardan birinin arkasına sessizce yaklaştı.

Saldırganın elindeki tüfeğin alınarak yere yatırıldığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Dünyanın konuştuğu bu isim, saldırganın yüzüne doğru tüfeği kaldırdı, ardından geri çekildi.

YAYA KÖPRÜSÜNDEN KALABALIĞA ATEŞ AÇTILAR

Sosyal medyada paylaşılan diğer görüntülerde, iki silahlı kişinin Campbell Parade ile Bondi Pavilion’u birbirine bağlayan yaya köprüsü üzerinde durarak kalabalığa ateş açtığı anlar yer aldı.

Polis yetkilileri saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini bir saldırganın da öldürüldüğünü duyurdu. İkinci saldırgan ise gözaltına alındı. Saldırıda ayrıca 12 kişinin ve 2 polis memurunun yaralandığı açıklandı.

YARALILAR SEDYELERLE TAHLİYE EDİLDİ

North Bondi bölgesinde çok sayıda yaralı sedyelerle ambulanslara taşındı. Çevrede bulunanlar yaralılara yardım etmeye çalıştı. Polis ekipleri, yerde bulunan bir av tüfeğinin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu.

Polis, Bondi Plajı’ndaki operasyonun sürdüğünü ve vatandaşların bölgeden uzak durması gerektiğini açıkladı. Sahil hattında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

NSW Başbakanı Chris Minns, olay yerinden gelen görüntüleri “derinden üzücü” sözleriyle değerlendirdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin sözcüsü de başbakanın gelişmelerden haberdar olduğunu açıkladı.

SAHİL TAMAMEN BOŞALTILDI

Bondi Plajı’ndaki Hanuka kutlaması yarıda kaldı, sahil tamamen boşaltıldı.

