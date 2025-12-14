Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Takımda büyük bir krize neden olan ve haftalardır maçlara çıkmayan Rafa Silva ile yapılan görüşmeyi anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Kadroda olmak istemediğini söyledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ VE JOTA İLK YARIYI KAPATTI"

Cengiz ve Jota'nın ilk yarıyı kapattığını kaydeden Yalçın, "Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur. Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta baya bir eksiğimiz olacak." diye konuştu.

"KADRODA OLMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Kadroda yer almayan Rafa Silva hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok." dedi.

