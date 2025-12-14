2026’dan ilk sinyaller

Piyasalarda TCMB’nin faiz kararı ile birlikte, gelecek dönem enflasyon ve faiz beklentilerinde son durumu gördüğümüz bir hafta geride kaldı. Rakamları hatırlarsak; Merkez Bankası 150 baz puanlık indirime gitti ve yılı yüzde 38’lik politika faizi ile tamamladı. TCMB’nin aralık ayı piyasa katılımcıları anketine baktığımızda ise 12 ay sonrası için enflasyon tahmini %23,35 ve politika faiz oranı tahmini %28,15 oldu.

Kısa vadede asgari ücret zammı ve ocak ayı enflasyonu TCMB’nin hamleleri için önem taşıyor. Ancak anketteki sonuçlar “2026 yılında da sıkı para politikası” öngörülerini öne çıkarıyor. Faiz kararının ardından TCMB tarafından yapılan açıklamada da “Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verilerek, gerçekleşecek TÜFE verilerine göre sıkı para politikası duruşunun süreceği vurgulandı. Mevcut gelişmeler, gelecek yıl hesapların ortalama yüzde 30 civarında bir faize göre yapılması gerektiği sinyalini veriyor.

Tahminler, TL’nin 2026’da reel getiri bölgesinde kalmaya devam edeceğini de gösteriyor. Bu süreçte asıl önemli olan, TCMB’nin de vurguladığı gibi enflasyon ve faizdeki düşüş trendi… Bu trend korunduğu müddetçe, gelecek dönem beklentilerinde düzelmenin süreceğini ve bunun anketlerdeki sonuçlara da yansıyacağını görebiliriz.

Bütün bunların piyasadaki etkilerine bakarsak… Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta önemli sinyaller verdi. Endeks 11.331’i test ederek 26 Eylül sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Haftayı 11.311’den tamamlayan endeks, kritik direnç olarak gösterilen 11.250’nin üzerinde kapanış yaptı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması hâlinde, pozitif eğilim teknik olarak da destek bulabilir.

