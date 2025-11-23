Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %3,38 primle 10.922,86 puandan kapanış yaptı. Üçüncü çeyrek bilançolarının tahminlerden daha iyi gelmesi, kasım ayında düşük enflasyon öngörüleri ve buna paralel olarak TCMB’nin aralık ayındaki toplantıda faiz indirimlerine devam edebileceği yönündeki beklentiler, hisse senedi piyasalarını destekliyor.

‘Ateşkes’ ve ekonomi

Borsa endeksi 3 Ekim’den bu yana yaklaşık 7 haftalık süreçte 11.150 direncine takılıyor. Tekrar bu seviyeye yaklaşıldı. Teknik olarak bu noktanın aşılması daha pozitif fiyatlamaları beraberinde getirebilir. Son kapanış itibarıyla 10.950’de konumlanan 50 günlük ortalamanın da ekim başından bu yana önemli direnç gösterdiğini not etmekte fayda var. Aşağıda ise ilk olarak, geçen hafta cuma işlemlerinde test edilen 10.800 desteğinin korunması önem taşıyor.

***

Küresel tarafta da Türkiye ekonomisini yakından ilgilendirebilecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için kritik bir viraja giriliyor. ABD destekli 28 maddelik yeni bir barış planı öne çıktı ve yakın zamanda ateşkes anlaşmasının temin edilebileceği aktarılıyor.

Türkiye’nin, Karadeniz’de komşusu sayılabilecek iki ülke ile önemli ilişkileri bulunuyor. Çatışmaların sona erdiği bir ortamda özellikle Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması kapsamında inşaat-taahhüt sektörü, gıda ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde pozitif gelişmeler yaşanabilir.

Bununla birlikte savaştaki her iki ülkenin önemli bir enerji ve hububat ihraççısı olduğunu hatırlarsak, ateşkes durumunda küresel ham madde fiyatları üzerindeki baskının hafiflediğini hatta düşüşlerin yaşandığını görebiliriz. Özellikle enerjide ithalatçı konumda bulunan Türkiye’nin cari dengesi için de bu gelişme olumlu olur.

