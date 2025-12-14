Dünyanın en prestijli mobil e-spor organizasyonlarından PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2026’da Türkiye’ye geliyor; 40’tan fazla ülkeden en iyi takımlar İstanbul’da buluşacak, milyonlarca izleyici Türkiye’yi takip edecek.

ÖMER TEMÜR - Dünyanın en prestijli mobil e-Spor turnuvası PUBG Mobile Global Championship (PMGC), 2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek. Daha önce Dubai, Jakarta, Londra ve Tayland gibi küresel merkezlerde gerçekleştirilen organizasyonun bu defa Türkiye’de yapılacak olmasıyla, 40’tan fazla ülkeden oyuncu İstanbul’da buluşacak.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, duyurunun Tayland’daki PMGC sahnesinde yapılmasının sembolik önemine dikkat çekerek “PMGC 2026’nın Türkiye’de düzenlenecek olması, yalnızca yeni bir final değil Türkiye’nin küresel e-Spor kültüründeki yerini perçinleyen tarihî bir adım. İstanbul’un bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması, Türkiye’nin artık küresel e-Spor ekosisteminde sadece oyuncu gücüyle değil, organizasyon kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve genç nüfusuyla da stratejik bir merkez hâline geldiğini gösteriyor. 2026’da dünyanın dört bir yanından en iyi takımlar İstanbul’da olacak. Milyonlarca izleyici Türkiye’yi takip edecek. Bu hem gençlerimiz için büyük bir ilham kaynağı olacak hem de ülkemizin dijital dönüşüm ve e-Spor turizmi açısından çok güçlü bir vitrin oluşturacak. Biz bu yolculuğun heyecanını şimdiden çok net hissediyoruz” dedi.

PMGC 2026’da Türkiye’yi temsil edecek takımlar, önümüzdeki yıl yapılacak bölgesel lig ve elemeler sonucunda belirlenecek. Dünya çapında milyonlarca izleyicinin takip edeceği şampiyona, Türkiye’nin oyun ve e-Spor turizmine de önemli katkı sağlayacak.

