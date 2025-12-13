Savaşın Avrupa’ya yayılma ihtimali konusunda şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yapan NATO Genel Sekreteri “İttifak üyeleri, geçmiş dönemdeki boyutlarda bir çatışmaya hazırlanmalı” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın Avrupa’yı bir sonraki hedef olarak belirlediği uyarısında bulundu. Berlin’de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rutte, tehdidin “kapıda” olduğunu vurguladı.

Avrupa’nın tehlike altında bulunduğunu söyleyen Rutte, tarihsel boyutlarda bir savaş ihtimaline dikkat çekti. Rutte “Çatışma kapımızda. Rusya savaşı Avrupa’ya geri getirdi; büyükbaba ve büyükannelerimizin yaşadığı kadar büyük bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Tehdit konusunda son derece net olmalıyız. Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz ve tehlike altındayız” diye konuştu.

SIĞINAKLAR ARTIRILIYOR

Bununla birlikte Avrupa genelinde hava saldırılarına karşı sığınakları dayanıklı hâle getirmek için bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Haziran ayında Almanya’daki sığınakların durumuyla ilgili inceleme sonrası “Mevcut sığınaklar 480 bin kişiye yetecek kapasiteli. Söz konusu kapasitesinin 1 milyona çıkarılması için kısa vadede tüneller, metro istasyonları, yer altı garajları ve kamu binalarının bodrumlarının korumalı sığınaklara dönüştürülmesi yönünde kapsamlı bir plan hazırlanıyor” denilmişti.

Baltık ülkeleri, Fransa ve Polonya gibi ülkelerde de benzer çalışmalar başlatılmıştı. Avrupa’nın birçok ülkesinde, Rusya’nın Ukrayna sonrası Estonya gibi doğu sınırındaki üyelere saldırabileceği konusunda endişe var. Polonya ve Almanya gibi ülkeler, savunmalarını güçlendirmek için yeni askerî eğitim programları başlattı. Geçtiğimiz hafta Almanya’da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı Federal Meclisten (Bundestag) geçti. Almanya daha önce de Litvanya’daki NATO tugayındaki asker sayısını 5.000’e çıkaracağını duyurmuştu.

İNGİLİZ PARAŞÜTÇÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İngiliz Kraliyet Donanması, perşembe günü Kuzey Denizi’nden Manş’a seyreden Rus denizaltısı Krasnodar’ı üç gün takip ettiğini açıkladı. Operasyon, son aylarda İngiliz ve Rus gemilerinin karşı karşıya geldiği bir dizi olayın devamı niteliğinde. Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Rus casus gemisi Yantar’ın İngiltere sularına girdiğini duyurmuştu. Londra - Moskova arasında gerilim artarken Kremlin, cephe hattından uzakta bir İngiliz paraşütçünün öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna’da görev yapan İngiliz askerlerinin “meşru hedefler” olarak değerlendirdiği belirtilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, İngiliz güçlerinin hedef hâline geleceğini ifade etti.

AB 210 MİLYAR AVROYU SÜRESİZ DONDURDU

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya’nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını savaş bitene kadar süresiz dondurdu. AB Konseyi, “Rusya, kaynağı Ukrayna’ya karşı savaşın finansmanı için kullanacak. Bu AB ve üye ülkelerin ekonomisine ciddi zararlar verir” ifadelerini kullandı.

