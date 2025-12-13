Avustralya’da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağı, gençlerin makyaj ve basit yüz hileleriyle yaş doğrulama sistemlerini aşması nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Avustralya’da bazı gençlerin, hafta içi yürürlüğe giren ve 16 yaşın altındakilere yönelik sosyal medya kullanımı yasağını aşmanın yollarını bulabildiği belirtildi.

Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan bir ebeveyn 12 yaşındaki kızının ve arkadaşlarının sadece takma kirpik ve makyaj yaparak 17 yaşından büyük olarak tanımlandığını söyledi. 15 yaşındaki Noah Jones, Snapchat’i kullanmak için “sadece kameraya baktığını, biraz kaşlarını çattığını ve 16 yaşından büyük olduğunu söylediğini” belirtti.

Yüze uygulanan “çizilmiş sakalın” yaş doğrulama teknolojisini aldatabildiği, yüz tanıma sisteminin de beklendiği gibi çalışmadığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası