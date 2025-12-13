Türkiye 12 yıllık eğitimin süresini 11 yıla indirmeyi tartışırken, Gürcistan uygulamaya geçti bile... Lise 3+1 oldu. 12’nci sınıf isteğe bağlı hâle getirilirken Eğitim Bakanı Mikanadze “11 yıllık eğitim tam ve yeterli” açıklamasını yaptı.

MAHMUT ÖZAY - Ülkemizde eğitimcilerin uzun yıllardır üzerinde tartıştıkları en önemli konulardan biri, zorunlu eğitim süresi. Özelikle liselerdeki son 4 yılın kısaltılması konusunda çeşitli öneriler var. Türkiye’de konuşulan önerilerden biri olan lise 3+1 modelini Gürcistan hayata geçirme kararı aldı.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, genel eğitim sisteminde 12’nci sınıfı isteğe bağlı hâle getirdi. Yeni düzenlemeyle zorunlu eğitim süresi 11 yıl olarak korunurken, eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için ek bir yıl daha okula gitme seçeneği sunulacak.

11 YIL 'TAM VE YETERLİ'

Eğitim Bakanı Givi Mikanadze, bu değişikliğin çağdaş eğitim standartlarıyla uyumlu olduğunu vurgulayarak 11 yıllık eğitimin “tam ve yeterli genel eğitimi” sağladığını ifade etti. Ancak akademik hedeflerini ilerletmek isteyen öğrenciler için daha esnek bir model oluşturduklarını belirtti.

Yeni uygulama kapsamında 12’nci sınıfa devam etmek isteyen öğrenciler özel bir kayıt sürecinden geçecek. Mart ayında açılacak çevrim içi platform üzerinden başvuru alınacak ve talebe göre okullar, yalnızca kayıt yaptıran öğrenciler için 12’nci sınıfları oluşturacak. Böylece okulların yükü artırılmadan öğrencilere kişiselleştirilmiş bir eğitim yolu sunulmuş olacak.

Bakan Mikanadze, reformun temel amacının öğrencilere daha fazla seçenek sunmak olduğunu söylerken, uzmanlar düzenlemenin özellikle üniversite hazırlığına yoğunlaşmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edileceğini öngörüyor. Yeni reform, Gürcistan’ın eğitimde modernleşme hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor

