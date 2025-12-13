Çocukları internette yasa dışı sanal bahis, zorbalık, taciz, müstehcenlik, şiddetten korumak için yeni tedbirler geliyor: Yaş doğrulama, etkili filtreleme, ödüllü oyun uygulamalarına engel, 15 yaşından küçüklere hesap açmama ve biyometrik kısıtlama…

ESMA ALTIN - Son dönemde çocuklar arasında giderek yaygınlaşan yasa dışı bahis siteleri tehlikeli boyutlara ulaşırken, özellikle 16-17 yaşındaki çocuklarda kumar bağımlılığına teşvik eden bu sitelere yönelik harekete geçildi.

AK Parti’nin 15 yaş altı çocuklara internet ve sosyal medya kısıtlamasına yönelik hazırladığı düzenlemenin ocak ayının ikinci haftası Meclis gündemine alınması bekleniyor. Taslağa göre yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesine öncelik verilecek.

İnternet ortamının yalnızca yüzde 3’ünün şeffaf bir yapıda olduğu, geri kalan yüzde 97’lik kısmının karanlık olduğunu ve her türlü tehdidi barındırdığını kaydeden kaynaklar, çevrim içi ödüllü oyunların da çocuklarda kumar bağımlılığını körüklediği belirtildi. Hem sanal bahis hem de oyunlarda çocuklara başta para kazandırmaya yönelik bir sistem olduğu, sonrasında bunun para harcamaya ve sürekli para kaybetmeye doğru yönelen bir bağımlılığa dönüştüğü bildirildi.

Oyunlar üzerinden bunun özellikle sürpriz kutu, ödül sandığı gibi tatlı tuzaklarla yapıldığı aktarıldı.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Teklif ile sosyal ağ sağlayıcılara bazı hükümler getirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama mekanizması zorunluluğu getirecek. Zararlı içerikler ve reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak. Veri ihlalleri, yasa dışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikâyet mekanizmasının oluşturulacak. Oyun bağımlılığı üzerinden çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları ve sitelere erişime kapatılacak. Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilecek. 18 yaş altı çocukların sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişiminin biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek. Ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü getirilecek.

DİKKAT AZALDI, DEPRESYON ÇOĞALDI

Taslakta internete erişimi olan her 10 çocuktan 6’sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğuna, akran zannettikleri bu kişilerin, yetişkinler olabildiğine veya farklı amaçlar taşıyabildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 46’sı, sosyal medya paylaşımları yüzünden kendini yetersiz hissediyor. Türkiye’de ise ergenlerin yüzde 60’ından fazlası “Sosyal medyada başkalarının hayatıyla kendimi karşılaştırıyorum” diyor.

Her üç çocuktan biri siber zorbalığa maruz kaldığını gösteriyor.

