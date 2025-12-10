AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, CHP Genel Başkan’ı Özgür Özel’e, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmayı bırakmalarını söyleyerek, partisini bir an önce şaibelerden temizleme çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde söz alan Âlâ şunları söyledi: Başınız her dara düştüğünde AK Parti’yi suçlamayın; kendinize dönün ve partinizi şaibelerden temizleyin. Kendi iç sorunlarınızı Cumhurbaşkanımıza saldırarak, onu konu edinerek perdelemeye çalışmayın. Biz, Türkiye’nin, dünyanın ve bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Siz de hiç olmazsa Türkiye’nin ikinci büyük partisi olarak kendi sorunlarınızı çözün, bunu da bizden beklemeyin. Çetelerle, cuntalarla mücadele eden biziz. Siz 60 darbesini desteklediniz, 28 Şubat’ı alkışladınız, 27 Nisan muhtırasını kucakladınız. Yeni bir ekipsiniz, işbaşına geldiniz, yeni seçildiniz; tebrik ediyorum, kutluyorum ama bu bagaj da size ait. Onun için, buradan kurtulmak da kolay bir şey değil ama umarım başarılı olursunuz.

Öte yandan, bütçe görüşmelerinde tansiyon zaman zaman yükseldi. CHP’li Murat Emir yolsuzluk davaları üzerinden CHP’yi eleştiren Âlâ’ya “Masumiyet karinesi” hatırlatması yaptı. Âlâ’ya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gürcistan hava sahasında dolaştığı iddialarını sordu. Âlâ, “Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Ya da bunu söyleyen alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Gürcistan’ı; bırakın gitmeyi aklından geçiren şerefsizdir. Gürcistan’a giden şerefsizdir, bu iddiayı dile getirip ispatlamayan da şerefsizdir” diyerek sert tepki gösterirken, CHP’li Emir, İmamoğlu için de aynı tavrı beklediğini söyledi.

